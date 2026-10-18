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Intervenuto sul suo canale Youtube, Walter Zenga ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Bologna in rimonta. L'ex portiere ha parlato anche di Bonny e di Josep Martinez, dando poi un giudizio sull'arbitro:

Getty Images

"Dell'Inter mi è piaciuto molto Bonny, ha fatto due gol, uno annullato di pochissimo. Tutte le volte che entra, è bravo a creare pericoli, dà profondità, lotta su ogni pallone. Buona prestazione di Martinez in porta così si è messo più tranquillo, ha fatto una buonissima parata nel primo tempo e questo l'ha rimesso un po' in sesto.

Fonte foto: Errori Arbitrali

Sempre un bene vincere una partita in trasferta così dopo una partita persa in casa. Il peggiore in campo? L'arbitro. Ammonisce Thuram per simulazione che non è simulazione e poi non fischia fallo e giallo a Sucic, due errori clamorosi"