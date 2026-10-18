Walter Zenga ha commentato le prestazioni di Ange-Yoan Bonny e di Josep Martinez contro il Bologna: l'ex portiere parla anche dell'arbitro Doveri
COSA LASCIA BOLOGNA-INTER: STIAMO ESAGERANDO? ECCO IL BONNY CATTIVO. CARLOS RE MIDA
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Intervenuto sul suo canale Youtube, Walter Zenga ha commentato la vittoria dell'Inter contro il Bologna in rimonta. L'ex portiere ha parlato anche di Bonny e di Josep Martinez, dando poi un giudizio sull'arbitro:
"Dell'Inter mi è piaciuto molto Bonny, ha fatto due gol, uno annullato di pochissimo. Tutte le volte che entra, è bravo a creare pericoli, dà profondità, lotta su ogni pallone. Buona prestazione di Martinez in porta così si è messo più tranquillo, ha fatto una buonissima parata nel primo tempo e questo l'ha rimesso un po' in sesto.
Sempre un bene vincere una partita in trasferta così dopo una partita persa in casa. Il peggiore in campo? L'arbitro. Ammonisce Thuram per simulazione che non è simulazione e poi non fischia fallo e giallo a Sucic, due errori clamorosi"
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