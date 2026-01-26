L'attuale allenatore nerazzurro ha fatto finora meglio di tre dei quattro anni del suo predecessore. E ora ha un piano

Daniele Vitiello Redattore/inviato 26 gennaio 2026 (modifica il 26 gennaio 2026 | 08:46)

Cristian Chivu ha messo da parte finora un bottino importantissimo in campionato. Ne parla anche il Corriere dello Sport, confrontandolo stamattina con quanto fatto da Conte nel biennio interista e con i quattro anni di Simone Inzaghi. Si legge sul quotidiano:

"In totale fanno finora cinquantadue punti in campionato. Meglio di quanto avesse fatto Conte nel biennio interista. Meglio anche di tre annate su quattro targate Inzaghi, in grado di superare tale quota soltanto nell'annata dello scudetto della seconda stella. Quella Inter chiuse a quota 94 in classifica. La proiezione su quest’anno al momento indica quota 90 punti. Sarebbe ovviamente garanzia di scudetto.

Non sarà affatto facile per i nerazzurri proseguire nel solco di quanto fatto finora, anche approfittando di ultime giornate di campionato sicuramente alla portata. Bisognerà comunque provare a rimanere in quota, approfittando del vento a favore di questo snodo. La sfida ad alta tensione con la Juventus di metà febbraio inaugurerà un mese di impegni piuttosto complicati. Lì serviranno risposte anche negli scontri diretti che finora non sono ancora arrivate. Il piano intanto sarà quello di arrivarci con le vele spiegate, mettendo fieno in cascina anche contro Sassuolo e Cremonese, entrambe in trasferta".