Vittoria per 2-1 col Sassuolo, ma brividi nel finale dopo che la squadra di Grosso ha accorciato le distanze. Da Inzaghi a Chivu , il vizio dei nerazzurri di sottovalutare i finali delle gare non è sparito.

“Aveva chiuso col miglior attacco l'ultimo campionato, a 79 reti, magra consolazione di uno sprint scudetto perso di un'incollatura dal Napoli. Nel non voler stravolgere, semmai implementare, Cristian Chivu ha lasciato intatta la capacità dell'Inter di creare e segnare tanto, il che non ha evitato due sconfitte contro Udinese e Juventus perché, sul lato opposto della bilancia rispetto agli undici gol segnati, ci sono i sette subiti. Per trovare di peggio bisogna arrivare agli otto di Torino o Lecce”, analizza il Giorno.