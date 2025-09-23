Legittimo chiedersi chi sarà l’anti-Napoli. Detto che siamo soltanto all’inizio del campionato e, dunque, la situazione non è ancora stabilizzata, mi viene da pensare che le principali antagoniste saranno sempre le solite: Juventus, Milan, Roma e Inter. L’Atalanta mi sembra in crescita, e osservo con molta curiosità e molto interesse la rivoluzione di Juric, ma non credo che possa partecipare alla volata scudetto. Tuttavia non vedo ancora una squadra più "anti-Napoli" delle altre. Per ragioni differenti nessuna delle inseguitrici mi ha ancora completamente convinto. La Juve è solida, però a mio avviso a Verona ha compiuto un passo indietro, che può essere figlio dell’impegno in Champions e delle energie spese contro il Borussia Dortmund, ma comunque questo stop c’è stato e va registrato.

La Roma ha vinto il derby, l’ambiente è carico, Gasperini ha impostato il lavoro e ha trasmesso le sue idee, però credo abbia ancora bisogno di tempo. E poi ci sono le due milanesi che, per vari motivi, mi suscitano più di un dubbio. L’Inter ha troppi momenti di pausa. Il Milan, che dopo la sconfitta-choc al debutto contro la Cremonese ha inanellato tre vittorie consecutive, e soprattutto non ha mai subito gol, deve dare continuità al percorso e va osservato contro squadre di alto livello. Domenica sera, a San Siro, arriva proprio il Napoli e allora sarà quello l’istante in cui si capiranno molte cose della stagione che è appena cominciata. Il Milan di Modric e di Rabiot, della difesa ben protetta e del centrocampo fluido, riuscirà a tenere testa a quella che, a mio avviso, è, per mentalità e per gioco, la squadra più europea della Serie A, e cioè il Napoli?