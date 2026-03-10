La sconfitta nel derby rischia di lasciare strascichi negativi in casa Inter, e Cristian Chivu lo sa. Il tecnico nerazzurro è chiamato ancora una volta a intervenire sull'aspetto psicologico dei suoi calciatori, come fatto la scorsa estate. Così scrive Tuttosport: "Cristian Chivu deve tornare a fare lo psicologo. Il "paziente" non è grave come questa estate, quando c'erano da curare le ferite per una stagione chiusa senza vincere un trofeo con il carico dato dal 5-0 nella finale di Champions League con il Psg, però domenica sera nello spogliatoio dell'Inter serpeggiava il timore che la squadra potesse risentire del contraccolpo psicologico dato dalla sconfitta nel derby.

Per fortuna (anche se con la Champions di mezzo è una fortuna molto relativa, soprattutto per i conti societari...) l'Inter, alla luce dell'eliminazione con il Bodo, avrà una settimana libera per preparare la gara con l'Atalanta che, al contrario, vedrà il match di San Siro infilato tra l'andata (stasera) e il ritorno con il Bayern. L'assist dato dal calendario è importante, considerato che l'Inter potrà rifiatare e riordinare le idee".