"Ieri la truppa di Chivu non si è allenata e riprenderà le operazioni questa mattina, ma alla Pinetina si sono comunque visti Thuram, Calhanoglu, Dumfries e Lautaro che stanno recuperando dai rispettivi problemi fisici o devono ritrovare la miglior condizione atletica come nel caso dell’olandese. In linea di massima per l’Atalanta è Thuram a candidarsi per una maglia da titolare in attacco, dopo aver smaltito lo stato influenzale.

Bastoni punta invece a superare la forte contusione rimediata nel derby e sarà valutato nuovamente oggi dai medici alla ripresa prima del definitivo via libera. Se ne riparlerà per la trasferta di Firenze, invece, sia per Lautaro sia per Calhanoglu che rappresentano dei rientri fondamentali per il gioco della squadra, tra la regia del faro turco e la capacità di segnare e far segnare del capitano argentino come riferimento offensivo. L’altro dubbio che Chivu dovrà sciogliere in settimana è legato all’impiego contro la Dea di Dumfries, non ancora al 100% dopo il lungo stop e non schierato titolare ormai da quattro mesi (contro la Lazio prima dell'ultima sosta per le nazionali)".