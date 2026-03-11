Tra i rinnovi di contratto in casa Inter da definire nelle prossime settimane ci sarebbe anche quello di Carlos Augusto. Rimane il condizionale, perché bisogna essere tutti convinti ovviamente prima di procedere. E da parte del brasiliano forse in questo momento ci sono alcune riflessioni da fare. Lo spiega il Corriere dello Sport:

"Su Carlos Augusto la questione non è soltanto economica. L’ex Monza ha un contratto che scade nel 2028 e l’ambizione di trovare sempre più spazio. L’Inter è disposta a far salire il suo ingaggio anche oltre i 3 milioni, potendo contare sul decreto crescita, ma non può di certo garantirgli la prospettiva della titolarità. Toccherà a lui decidere nelle prossime settimane anche in base a quelli che saranno eventualmente gli ammiccamenti di altri club".