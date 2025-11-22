Inter-Milan, la scelta di Chivu che può cambiare l’approccio al derby

Il Corriere dello Sport analizza le scelte a disposizione del tecnico nerazzurro in difesa: giocherà uno tra Acerbi e Bisseck e da chi giocherà si capirà come il mister vuole giocare la sfida

Il principale nodo che scioglierà Chivu nell'allenamento di rifinitura, anche se non rivelerà a nessuno quale sarà la sua scelta, è chi giocherà dal primo minuto nel derby contro il Milan. Il suo primo derbyda allenatore dell'Inter. Akanji e Bastoni sono certi di una maglia da titolare e il mister dovrà scegliere tra l'esperienza di Acerbi e la velocità di Bisseck, con de Vrij che parte un po' più indietro.

"In base a quale sarà la scelta definitiva, si capirà anche che tipo di orientamento vorrà dare Chivu alla sua squadra", scrive il Corriere dello Sport. Con il ricordo della sconfitta del Napoli, quando la sua Inter fu messa in difficoltà da una squadra che davanti non aveva riferimenti, il mister può scegliere tra due soluzioni.

"Abbassare il blocco squadra, togliendo il più possibile al Milan la possibilità di attaccare la profondità con Pulisic e Leao, oppure dotare la retroguardia nerazzurra di maggiore dinamismo. La prima ipotesi porterebbe alla conferma di Acerbi. Lex Lazio era in campo al Maradona e cerca la sua rivincita domani sera. Da marcatore è ancora affidabilissimo, per cui con una difesa più bassa potrebbe dare un contributo importante sugli attaccanti avversari".

Oppure Bisseck che per caratteristiche, la velocità con cui può correre all'indietro, permette all'Inter di essere più alta. La scelta di Chivu per il derby potrebbe anche essere fatta in ottica della gara contro l'Atletico Madrid e Acerbi e Bisseck potrebbero alternarsi nei due impegni.

