Con il Mondiale per Club negli Usa è di fatto iniziata la nuova era di Chivu all'Inter. Il tecnico avrà il difficile compito rialzare il morale dopo la pesante sconfitta col Psg e far ritrovare brillantezza a una squadra che ha chiuso con molta stanchezza.

"Di certo, alla prova del campo, la voce di Chivu si sente eccome: il timido è solo in apparenza, urla nel pretendere intensità già nella parte aerobica e poi nelle combinazioni, rigorosamente di prima. Il rapporto con i giocatori è schietto e diretto, come uno abituato a plasmare il talento giovane, ma il carattere sa diventare ruvido come carta vetrata all’occorrenza: il suo compito è di traghettare l’Inter verso una nuova era e nel post-Inzaghi ci sarà più spazio per i ragazzi, sia quelli già arruolati sia quelli da arruolare", scrive La Gazzetta dello Sport.