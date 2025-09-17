FC Inter 1908
Inter, tentazione Frattesi per Chivu. Sommer non si tocca, tornano Dimarco e De Vrij

Il tecnico dell'Inter dovrà decidere se schierare Lautaro o meno. Prende piede l'ipotesi di inserire dal 1' il centrocampista
Andrea Della Sala Redattore 

Chivu vuole rialzare subito la sua Inter dopo le due sconfitte consecutive in campionato. Per farlo farà qualche cambio di formazione, in attesa di capire se Lautaro ce la farà a giocare o partirà dalla panchina.

"La sua Inter deve rialzarsi dopo due cadute rovinose tra Udinese e Juventus, il suo portiere titolare soffre come mai in passato, capitan Lautaro è in bilico e allora Cristian fa come faceva da giocatore. Emozioni asciugate al minimo, «sono grato di ciò che ho vissuto qui, mi ha fatto crescere e maturare», poi entrate decise in serie. Perché a questa Inter servono certezze", scrive La Gazzetta dello Sport.

"È una questione di reparto, di squadra tutta, non di singoli. A partire da Yann Sommer, portiere titolare che ha vissuto quattro giorni nel frullatore: irriconoscibile allo Stadium, retrocesso alle spalle di Pepo Martinez in settimana – la tentazione, forte, dell’avvicendamento tra i pali c’è stata – e poi “riabilitato” da Chivu: «Non è giusto mettere Yann in piazza e tirargli sassi, umanamente non me la sento di fare una cosa del genere. Sommer è importante per noi, l’ha fatto vedere l’anno scorso, un giocatore in difficoltà va aiutato, lui ha esperienza ed è giusto che resti in porta. Martinez prima o poi avrà la sua possibilità, ma non cambio Sommer se lo chiede il popolo». A cambiare, allora, potranno essere altre pedine. In difesa, dove De Vrij può dare il cambio ad Acerbi dopo le prime tre gare stagionali trascorse in panchina, sulle fasce dove Dimarco si prepara a riprendersi un posto da titolare dopo l’esclusione contro la Juventus, e poi in mezzo: la terra dell’abbondanza offre risorse per ruotare e sorprendere gli avversari. Nelle ultime ore, nei pensieri di Chivu si è fatta strada la tentazione Frattesi. Con Davide nel motore, potrà essere un’Inter più verticale e imprevedibile, capace anche di cambiare pelle e rimodellarsi sul 3-4-2-1 in corsa, come vuole il suo allenatore. In una parola, un’Inter totale. Che per un esordio nella casa dell’Ajax e di Cruijff suona piuttosto bene", aggiunge Gazzetta.

 

