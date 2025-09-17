"La sua Inter deve rialzarsi dopo due cadute rovinose tra Udinese e Juventus, il suo portiere titolare soffre come mai in passato, capitan Lautaro è in bilico e allora Cristian fa come faceva da giocatore. Emozioni asciugate al minimo, «sono grato di ciò che ho vissuto qui, mi ha fatto crescere e maturare», poi entrate decise in serie. Perché a questa Inter servono certezze", scrive La Gazzetta dello Sport.

"È una questione di reparto, di squadra tutta, non di singoli. A partire da Yann Sommer, portiere titolare che ha vissuto quattro giorni nel frullatore: irriconoscibile allo Stadium, retrocesso alle spalle di Pepo Martinez in settimana – la tentazione, forte, dell’avvicendamento tra i pali c’è stata – e poi “riabilitato” da Chivu: «Non è giusto mettere Yann in piazza e tirargli sassi, umanamente non me la sento di fare una cosa del genere. Sommer è importante per noi, l’ha fatto vedere l’anno scorso, un giocatore in difficoltà va aiutato, lui ha esperienza ed è giusto che resti in porta. Martinez prima o poi avrà la sua possibilità, ma non cambio Sommer se lo chiede il popolo». A cambiare, allora, potranno essere altre pedine. In difesa, dove De Vrij può dare il cambio ad Acerbi dopo le prime tre gare stagionali trascorse in panchina, sulle fasce dove Dimarco si prepara a riprendersi un posto da titolare dopo l’esclusione contro la Juventus, e poi in mezzo: la terra dell’abbondanza offre risorse per ruotare e sorprendere gli avversari. Nelle ultime ore, nei pensieri di Chivu si è fatta strada la tentazione Frattesi. Con Davide nel motore, potrà essere un’Inter più verticale e imprevedibile, capace anche di cambiare pelle e rimodellarsi sul 3-4-2-1 in corsa, come vuole il suo allenatore. In una parola, un’Inter totale. Che per un esordio nella casa dell’Ajax e di Cruijff suona piuttosto bene", aggiunge Gazzetta.