"Che cosa succede ora? La delibera di Giunta, in arrivo tra oggi e domani, verrà discussa nelle commissioni consiliari e a fine mese si arriverà al voto in Consiglio. Il grande tema è capire se la maggioranza terrà: il sindaco Sala è favorevole alla vendita ma la maggioranza è spaccata e i Verdi, da sempre, sono i primi oppositori. Se il Consiglio dirà no, San Siro resterà in piedi, mentre Milan e Inter dovranno trovare un’altra soluzione. Il Milan ha già investito 55 milioni sull’area di San Donato, al limite Sud della città, ma probabilmente non avrebbe la forza per affrontare da solo un progetto così costoso. Non per caso, il nuovo San Siro piace a tutti perché permette di dividere i costi. L’Inter in quel caso potrebbe andare a San Donato col Milan? Possibile, ma per ora non ha mai fatto un passo ufficiale in questa direzione. Se invece il Consiglio dirà sì, è scontato scatti una serie di ricorsi degli oppositori", scrive La Gazzetta dello Sport.

"La certezza è che Inter, Milan e Comune, alleati più che mai, devono fare in fretta. L’inchiesta della Procura sull’urbanistica, che a luglio ha segnato la cronaca di Milano, non ha aiutato. Lo stadio va venduto entro il 10 novembre, con approvazione in Consiglio da avere almeno un mese prima, perché gli ultimi 30-40 giorni serviranno per i via libera delle banche e le pratiche di rogito. Due passaggi non scontati. A quel punto, testa al progetto, affidato a eccellenze internazionali come Manica e Norman Foster. San Siro a inizio febbraio ospiterà la cerimonia di apertura dei Giochi invernali ma il nuovo impianto andrebbe costruito in fretta, diciamo entro il 2031, per ospitare l’Europeo di calcio 2032 assegnato a Italia e Turchia. «L’Uefa ci sta dicendo che non considereranno Milano, se rimarrà San Siro», ha ribadito ieri Sala. Il vecchio Meazza ha 99 anni, è malandato e criticato in Italia e all’estero, eppure resta in piedi, sulle sue gambe di cemento. Oggi si parlerà ancora di lui, ma il giorno in cui lo abbatteranno pare ancora lontano", spiega il quotidiano.