"Inzaghi sa bene che l’Inter si giocherà una stagione intera in 38 giorni. Domenica prossima contro Gasperini prenderà il via un ciclo durissimo che i nerazzurri “concluderanno” parzialmente con il ritorno nel derby di Coppa Italia contro il Milan, prima delle ultime cinque giornate in campionato e di scoprire se tra Champions League e Coppa Italia andranno aggiunti al calendario ulteriori impegni. In questi 38 giorni la squadra giocherà addirittura nove partite, senza contare quelle dei vari nazionali (altre due). E la media diventa semplice. I titolarissimi nerazzurri – ma non solo, considerando che pure i vari Taremi, Arnautovic e Asllani saranno convocati dalle rispettive nazionali – in questo determinato periodo di tempo giocheranno praticamente una partita ogni tre giorni e mezzo. Con lunghi viaggi - soprattutto Lautaro tra Uruguay e Argentina -, spostamenti faticosi e pressioni dettate dalle differenti competizioni. Perché dopo la partita con l’Atalanta, l’Inter giocherà contro Udinese, Milan in Coppa Italia (due volte), Parma, Bayern Monaco in Champions (andata all’Allianz Arena, ritorno a San Siro), Cagliari e Bologna. Certo, in campionato il calendario avrebbe anche potuto essere peggiore, ma la partita di neanche una settimana fa contro il Monza ha confermato che non esistono impegni facili e il pericolo è sempre dietro l’angolo, anche contro l’ultima della classe".