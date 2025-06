La strategia sul mercato dell'Inter in vista della prossima stagione è chiara: svecchiare la rosa e portare forze fresche ad Appiano Gentile. Una linea guida che potrebbe riguardare anche la difesa. I nomi, come scrive il Corriere dello Sport, sono quelli di Giovanni Leoni del Parma e Cristhian Mosquera del Valencia : "Leoni e ora anche Mosquera. Per la difesa, l'Inter ha individuato i suoi obiettivi principali. Gli altri nomi, vale a dire i vari Lucumi, Beukema e De Winter, ora sono in seconda fila". Due profili che, dovessero sbarcare a Milano, potrebbero far cambiare il destino di Yann Bisseck e Francesco Acerbi.

"Il tedesco ha avuto una crescita esponenziale in queste due stagioni in nerazzurro. In campo, però, ancora non è "pulito". Nel senso che commette diversi errori. L'ultimo dei quali, vale a dire il fallo di mano con la Lazio, è stato determinante per consegnare lo scudetto al Napoli. Per l'Inter è stato certamente un affare andarlo a pescare in Danimarca per appena 7,5 milioni di euro: un investimento contenuto che apre le porte ad una corposa plusvalenza in caso di cessione. Molto dipenderà dalle offerte che verranno recapitate in viale Liberazione. Già da qualche tempo, rimbalzano rumors di alcune squadre di Premier pronte e decise a bussare con argomenti importanti. I dirigenti nerazzurri ascolteranno, poi prenderanno una decisione".