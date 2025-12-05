Il tecnico rumeno, arrivato sulla panchina nerazzurra dopo l'addio di Inzaghi, sta sorprendendo per risultati e gioco

5 dicembre 2025

Che l'Inter abbia fortemente corteggiato Cesc Fabregas dopo l'improvviso addio di Simone Inzaghi non è un mistero. Sulla panchina nerazzurra, però, c'è oggi quel Cristian Chivu che con risultati, gioco e comunicazione sta conquistando tutti. Una scelta che nessuno, in viale della Liberazione, rinnega, come scrive Tuttosport:

"Chivu e Fabregas, rispettivamente 45 e 38 anni, due "pischelli" in cima a un campionato dove a contendersi la vetta ci sono stati tecnici con età ed esperienze assai maggiori: vedi Conte (56), Allegri (58) e Gasperini (67). La classifica dice che l'Inter, così come la Roma, è un punto dietro le capolista Milan e Napoli, ma il Como non è lontano, anzi. Insegue a quota 24 (contro i 27 punti di Lautaro e compagni) e Fabregas ha dimostrato di aver aggiunto molte qualità alla sua squadra dopo il già eccellente campionato scorso. Il Como ha perso solo una partita (come il Milan), ha la miglior difesa del campionato (7 reti incassate come la Roma) e può contare su uno dei migliori giocatori dell'intera Serie A".

"Insomma, il Como ha fatto bene a tenersi Fabregas, ma l'Inter oggi non è pentita della scelta Chivu. Il romeno ha saputo spazzare vie le scorie del deludente finale della scorsa stagione e ha riportato la squadra sui binari giusti, sfruttando al massimo finora il potenziale offensivo che la società gli ha messo a disposizione. Certo, ci sono ancora difetti, come i ko negli scontri diretti e quello contro il Como sarà un nuovo test in questo senso".