Lo scudetto sembra essere scivolato via dalla portata dell'Inter. Il pareggio con la Lazio non ha tolto la possibilità di giocarsela anche nell'ultima giornata, ma le speranze per i nerazzurri sono minime. A Como potrebbero esserci tante novità di formazione.

"Inzaghi potrebbe dover fare a meno di Pavard e Zielinski, entrambi ieri si sono allenati a parte e la volontà è quella di non rischiare nessuno in vista della finale. Lo stesso Bastoni ha lavorato con una vistosa fasciatura al polpaccio e molto probabilmente resterà solo a guardare. Le buone notizie arrivano invece da Frattesi e Lautaro, che sono rientrati in gruppo e hanno lavorato insieme ai compagni dall’inizio alla fine della seduta, entrambi a buon ritmo. Gli ultimi 90’ di campionato potrebbero ancora riservare sorprese, ma l’Inter vuole essere pragmatica e pensare che affidarsi a chi una settimana più tardi si gioca tutto potrebbe essere comunque un errore. Inconsciamente potrebbe esserci chi proverebbe in qualche modo a tutelarsi o risparmiarsi. E allora tanto vale mandare in campo chi invece può permettersi di essere più libero dal punto di vista mentale, ovviamente nel limite del possibile", riporta Libero.