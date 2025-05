"Centrata la finale, l'obiettivo si è spostato subito verso Monaco: Lautaro ha lavorato per esserci contro il Psg, e per esserci al cento per cento. Il piano, che prevedeva riposo tra Torino e Lazio e poi ritorno a Como, è stato rispettato alla perfezione: manca l'ultimo tassello, uno spezzone finale questa sera al Sinigaglia, magari in coppia col gemello Thuram. La ThuLa comincerà in panchina, e a gara in corso si vedrà".