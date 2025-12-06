FC Inter 1908
CdS – Inter-Como, restano due dubbi. Provato Lautaro in coppia con Bonny, ma…

CdS – Inter-Como, restano due dubbi. Provato Lautaro in coppia con Bonny, ma… - immagine 1
L'allenatore nerazzurro ha preparato ieri la sfida contro la formazione di Fabregas tenendo conto anche della gara di CL di martedì
Eva A. Provenzano
A poche ore daInter-Como i dubbi sulla formazione scelta da Chivu restano. "Il principale riguarda la fascia destra, con addirittura tre candidati. Carlos Augusto e Diouf hanno giocato 90’ con il Venezia e il primo ha finito anche un po’ affaticato. A Luis Henrique, invece, è stata risparmiata l’ultima mezz’ora. E questo è senz’altro un indizio a suo favore, oltre al fatto che è l’unico elemento di ruolo", scrive il Corriere dello Sport riferendosi al sostituto di Dumfries ancora alle prese con il suo infortunio.

CdS – Inter-Como, restano due dubbi. Provato Lautaro in coppia con Bonny, ma…- immagine 2
Getty Images

Carlos Augusto potrebbe invece poi essere scelto martedì nella gara contro il Liverpool. Altro dubbio è al centro della difesa: Acerbi o Bisseck anche in vista della sfida di Champions.

La scelta potrebbe cadere sul centrale italiano anche perché il Como ha uno tra Douvikas e Morata come punto di riferimento in attacco. Zielinski favorito a centrocampo. In attacco, nonostante le prove Bonny-Lautaro, è attesa la ThuLa.

(Fonte: Corriere dello Sport)

