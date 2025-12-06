A poche ore daInter-Como i dubbi sulla formazione scelta da Chivu restano. "Il principale riguarda la fascia destra, con addirittura tre candidati. Carlos Augusto e Diouf hanno giocato 90’ con il Venezia e il primo ha finito anche un po’ affaticato. A Luis Henrique, invece, è stata risparmiata l’ultima mezz’ora. E questo è senz’altro un indizio a suo favore, oltre al fatto che è l’unico elemento di ruolo", scrive il Corriere dello Sport riferendosi al sostituto di Dumfries ancora alle prese con il suo infortunio.
CdS – Inter-Como, restano due dubbi. Provato Lautaro in coppia con Bonny, ma…
L'allenatore nerazzurro ha preparato ieri la sfida contro la formazione di Fabregas tenendo conto anche della gara di CL di martedì
Carlos Augusto potrebbe invece poi essere scelto martedì nella gara contro il Liverpool. Altro dubbio è al centro della difesa: Acerbi o Bisseck anche in vista della sfida di Champions.
La scelta potrebbe cadere sul centrale italiano anche perché il Como ha uno tra Douvikas e Morata come punto di riferimento in attacco. Zielinski favorito a centrocampo. In attacco, nonostante le prove Bonny-Lautaro, è attesa la ThuLa.
(Fonte: Corriere dello Sport)
