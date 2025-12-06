A poche ore daInter-Como i dubbi sulla formazione scelta da Chivu restano. "Il principale riguarda la fascia destra, con addirittura tre candidati. Carlos Augusto e Diouf hanno giocato 90’ con il Venezia e il primo ha finito anche un po’ affaticato. A Luis Henrique, invece, è stata risparmiata l’ultima mezz’ora. E questo è senz’altro un indizio a suo favore, oltre al fatto che è l’unico elemento di ruolo", scrive il Corriere dello Sport riferendosi al sostituto di Dumfries ancora alle prese con il suo infortunio.