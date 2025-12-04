Dei cinque gol che l'Inter ha rifilato al Venezia, quattro sono arrivati dagli attaccanti: Thuram (doppietta), Pio Esposito e Bonny. Gli ultimi due sulla carta sono le riserve di Lautaro e Thuram, fin qui hanno avuto un ottimo impatto. La squadra nerazzurra ha confermato l'ottimo rendimento del proprio attacco, che supera nettamente quello dell'anno scorso.