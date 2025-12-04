Dei cinque gol che l'Inter ha rifilato al Venezia, quattro sono arrivati dagli attaccanti: Thuram (doppietta), Pio Esposito e Bonny. Gli ultimi due sulla carta sono le riserve di Lautaro e Thuram, fin qui hanno avuto un ottimo impatto. La squadra nerazzurra ha confermato l'ottimo rendimento del proprio attacco, che supera nettamente quello dell'anno scorso.
Dei cinque gol che l'Inter ha rifilato al Venezia, quattro sono arrivati dagli attaccanti. La differenza tra Pio Esposito-Bonny con Arnautovic-Taremi
Dai numeri è chiara la differenza con Bonny e Pio Esposito che battono Taremi e Arnautovic con un netto 8-3. Se un anno fa Simone Inzaghi era costretto spesso a 'spremere' la Thu-La, Cristian Chivu, invece, può contare su due riserve che stanno dando risposte importanti.
(Sky Sport)
