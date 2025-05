"La capolista ha puntato su venerdì, anche per poter eventualmente festeggiare in un giorno non lavorativo e la Lega ha poi deciso per venerdì, tenendo tutte le altre partite per il weekend. A Napoli, con le cautele del caso, si preparano alla baldoria e hanno anche sistemato tre mega schermi nelle piazze principali. A Milano, sponda nerazzurra, non si parla di party ma di come l’Inter abbia sprecato l’occasione per il bis, soprattutto pareggiando domenica scorsa in casa contro la Lazio. L’ansia del giorno deriva dalla caccia al biglietto per la finale di Champions League di Monaco di Baviera, contro il Psg. Comunque Napoli-Cagliari e Como-Inter faranno vivere altre emozioni", si legge su La Gazzetta dello Sport.