Condò: “Inter, lo scudetto è il cruccio. Una settimana per coltivare lo sfizio”

La cicala e la formica

"Il cruccio è un campionato che avrebbe dovuto vincere perché non ci sono dubbi sul fatto che la squadra di Inzaghi sia la migliore del lotto. Ma è proprio questa certezza ad averla tormentata lungo l’intera stagione, perché niente rovina l’umore e la concentrazione come il sentirti ripetere che «non puoi non vincere». Prova ne sia il brillante cammino in Champions (lo sfizio) in cui realisticamente le colonne d’Ercole alle quali dovevi arrivare erano i quarti di finale. E invece le hai varcate e sei sopravvissuto a quattro tempeste che in campionato nemmeno ti sogni. E magari è proprio per questo che in serie A sei affogato più volte in uno stagno. Il punticino che separa il Napoli dall’Inter è ciò che resta del raccolto per l’inverno della formica rispetto a una cicala che ha segnato 20 gol in più, spavalda e chiassosa. Ma ne ha anche subiti 8 in più, e la contabilità è vantaggiosa solo in apparenza".