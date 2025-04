Missione compiuta per l'Inter, che batte 3-1 il Cagliari e si porta momentaneamente a +6 sul Napoli. Protagonista assoluto, come sottolinea Repubblica, è Marko Arnautovic: "L'Inter è tutta negli occhi, lucidi e increduli, di Marko Arnautovic. [...] Nella fiaba dell'austriaco, che sabato compirà 36 anni e dopo mille peripezie ritrova emozioni da ragazzino, c'è il senso di una squadra che si diverte, segna tanto e non si accontenta. Anche se in campionato, a differenza che in Champions, nella foga rischia spesso qualcosa di troppo, soprattutto quando è in vantaggio. Come contro Udinese e Parma, anche col Cagliari sul 2-0 a favore i nerazzurri hanno ha preso il gol che ha riaperto la gara. Questa volta però hanno saputo rispondere subito e hanno chiuso la partita, segno che la lezione è quasi imparata".