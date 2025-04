Nel giorno in cui è scesa in campo con la maglia con dedica a Valentino Rossi, l’Inter ha trovato una nuova sgasata in campionato. I nerazzurri, a sei curve dalla fine del Gran Premio di Serie A, hanno dato tre colpi d’acceleratore per scippare al Cagliari tre punti che li proiettano per la prima volta in stagione a +6 sul Napoli. Può essere soltanto un’illusione, ma intanto mette pressione a Conte e i suoi giocatori. Lunedì al Maradona contro l’Empoli eventuali scivoloni porterebbero a sfocare quasi irrimediabilmente la targa di chi guida la corsa in questo momento.