"Simone l’ha già vinto uno scudetto contro la Juventus. E ieri pomeriggio in bus, mentre raggiungeva Torino e sbirciava Lazio-Napoli, ha capito che stasera ne può vincere un altro. E poi, certo, tanto diranno che ci sono altre 13 partite da giocare. E aggiungeranno pure che sarà lotta fino alla fine. Che tante squadre sono ancora in corsa. Storie belle, storie anche giuste da raccontare. Ma la verità è diversa. Questa ha tutta l’aria di essere la settimana che un giorno sarà raccontata come quella decisiva per lo scudetto, proprio come un anno fa, per Inzaghi stesso, fu il doppio incrocio Fiorentina-Juventus. La storia si ripete. Forse. O almeno, dipende dall’Inter a questo punto. Simone lo sa ma non lo dirà mai. Almeno non in questi termini. Per intendersi: alla squadra, che ha tenuto in sala video per mezzora ieri prima di scendere in campo per l’allenamento di rifinitura, ha raccontato pregi e difetti della Juventus ma ha anche ricordato come in queste partite la differenza la facciano i dettagli. E che molti scontri diretti fin qui sono sfuggiti proprio per motivi solo in apparenza secondari", ricorda La Gazzetta dello Sport.