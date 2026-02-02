FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Petardo su Audero, gesto forte dei giocatori dell’Inter al fischio finale: “Hanno deciso di…”

news

Petardo su Audero, gesto forte dei giocatori dell’Inter al fischio finale: “Hanno deciso di…”

Petardo su Audero, gesto forte dei giocatori dell’Inter al fischio finale: “Hanno deciso di…” - immagine 1
L'Inter tutta, ovviamente, ha condannato l'episodio avvenuto nel secondo tempo della partita contro la Cremonese
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

L'Inter tutta, ovviamente, ha condannato l'episodio avvenuto nel secondo tempo della partita contro la Cremonese, quando un petardo lanciato dal settore dei tifosi nerazzurri ha colpito il portiere grigiorosso Audero, tra l'altro ex Inter.

Inter Lautaro
Getty Images

Per evidenziare la propria distanza rispetto a un avvenimento così intollerabile, la squadra di Chivu, come riferisce Repubblica, al fischio finale si è resa protagonista di un gesto significativo:

Petardo su Audero, gesto forte dei giocatori dell’Inter al fischio finale: “Hanno deciso di…”- immagine 3
Getty

"Al fischio finale i giocatori non hanno salutato la curva: «È stata una scelta — ha spiegato Bastoni — perché certe cose non devono esistere nel mondo in generale. C’è già tanta violenza in giro ogni giorno e noi vogliamo trasmettere un agonismo sano»".

(Fonte: Repubblica)

Leggi anche
CdS – Inter, pratica Cremonese sistemata in un tempo: forse Nicola ha pensato….
CdS – Moviola Cremonese-Inter: un solo errore per Massa. E per il petardo…

© RIPRODUZIONE RISERVATA