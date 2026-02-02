L'Inter tutta, ovviamente, ha condannato l'episodio avvenuto nel secondo tempo della partita contro la Cremonese, quando un petardo lanciato dal settore dei tifosi nerazzurri ha colpito il portiere grigiorosso Audero, tra l'altro ex Inter.

"Al fischio finale i giocatori non hanno salutato la curva: «È stata una scelta — ha spiegato Bastoni — perché certe cose non devono esistere nel mondo in generale. C’è già tanta violenza in giro ogni giorno e noi vogliamo trasmettere un agonismo sano»".