"Vanificato lo scontro diretto, la sfida scudetto si è spostata sull'altro campo da gioco, quello della continuità. E dato che le medio-piccole costituiscono la maggioranza delle partecipanti, per continuità si intende la capacità di vincere tutte le partite, sulla carta, abbordabili. È il campo in cui l'Inter finora è stata quasi perfetta. Le cause? Meno infortuni, una migliore capacità di preparare le partite in due giorni, il coinvolgimento più convinto delle seconde linee, più alternative tattiche al "piano A" che, quando non si è brillanti, può diventare controproducente.

Gli unici punti persi dai nerazzurri contro una medio-piccola risalgono al ko con l'Udinese del 31 agosto, seconda giornata. Stringendo il campo alle piccole, il dato è impressionante: l'Inter ha il 100% di vittorie contro le squadre dall'11esimo al 20esimo posto. Anche il Napoli ha perso con l'Udinese, ma poi ha raccolto solo 2 punti contro Torino, Verona e Parma. Ed ecco il solo di 6 punti in classifica, la minifuga dei nerazzurri nonostante lo scontro diretto perso al Maradona. Domani avremo subito la controprova: l'Inter andrà a Udine, proprio contro l'unica medio-piccola con cui ha perso punti, mentre il Napoli ospiterà il Sassuolo contro il quale iniziò il campionato con un brillante 2-0".