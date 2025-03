Libero – Inter, adesso è corsa senza pause. Con un occhio al Milan

Il quotidiano Libero parla di un'altra domenica decisiva per il campionato. Con l'Interche ospita l'Udinese a San Siro e il Napoli che dovrà affrontare il Milan, alle prese con una stagione difficile e di rincorsa rispetto al quarto posto. "Si rientra dalla pausa per le nazionali e questa di solito è una variabile di per sé, tra acciacchi, infortuni e viaggi, figuriamoci quella di fine marzo. Da qui in avanti sarà una corsa senza più pause, soprattutto per l'Inter che giocherà ogni tre giorni ad aprile e spera acсаdrà anche a maggio. Ma il futuro non conta, o rischia di essere compromesso, senza prima pensare al presente, al qui e ora", si legge nell'articolo dedicato ai nerazzurri e al confronto con la squadra di Conte.