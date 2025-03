L'attesa è quasi finita, si torna in campo tra poche ore. L'Inter al Meazza questo pomeriggio vorrà riprendere il suo cammino dopo le due settimane di sosta, per tentare un ulteriore strappo in classifica ai danni del Napoli. Una vittoria sull'Udinese metterebbe altra pressione sul Napoli, impegnato poi a sua volta contro il Milan al Maradona. Bisogna partire col piede giusto, verso un mese di aprile che prevede diverse insidie e impegni da non sottovalutare. Toccherà a Inzaghi trovare il giusto mix per gestire le risorse a disposizione, approfittando di qualche rientro e provando a non far sentire il peso delle assenze.