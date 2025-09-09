Denzel ha timbrato sia con il club che in nazionale in queste prime giornate: contro la Juventus avrà le spalle coperte

Daniele Vitiello Redattore/inviato 9 settembre 2025 (modifica il 9 settembre 2025 | 13:16)

Denzel Dumfries si candida a essere anche quest'anno un fattore importante per l'Inter. I numeri della scorsa stagione parlano da soli: ripeterli darebbe una grande mano a Cristian Chivu. L'inizio, in questo senso, è sicuramente positivo. Tra club e nazionale, infatti, l'olandese ha mostrato già un livello di condizione importante. Lo sottolinea anche il Corriere dello Sport in edicola stamattina. Si legge:

"Dumfries ha ricominciato esattamente come aveva finito. Dopo essere stato il miglior giocatore nerazzurro della scorsa stagione, con un rendimento assolutamente monstre (11 gol e 6 assist) e diverse serate da ricordare, come la doppia semifinale con il Barcellona, l’olandese ha immediatamente dimostrato di avere il piede caldo anche nella nuova annata. A segno con l’Udinese, alla seconda giornata di campionato, non si è fermato in nazionale. Altra prodezza contro la Polonia e passaggio vincente contro la Lituania.

Evidentemente, è la migliore delle notizie per Chivu: Dumfries ha tutto per essere una certezza nel suo impianto di gioco, come lo era in quello di Inzaghi. Magari non dovrà essere spremuto per non rischiare stop deleteri come accaduto la scorsa primavera, quando l’Inter, senza la sua freccia sulla destra, infilò 3 sconfitte consecutive, compromettendo lo scudetto e uscendo in semifinale di Coppa Italia con il Milan. Intanto, però, tanto vale sfruttare l’onda in due gare speciali, anche per lo stesso Dumfries, come possono essere quelle con Juventus, sabato prossimo alla ripresa del campionato, e Ajax, sfidante nell’esordio stagionale in Champions".

Dalla prossima di campionato, per lui cambierà qualcosa su quella fascia. Si legge ancora: "Potrebbe trovare maggiore sostegno e aiuto nell’esperto Akanji, che, presumibilmente, giocherà subito da titolare. Ancora più importante, però, sarebbe costringere Yildiz a farsi inseguire. Si tratterebbe del modo migliore per ribaltare il duello. E, magari, anche una potenziale carta vincente per la sfida. Il primo ad augurarselo è Chivu".