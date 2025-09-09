FC Inter 1908
Repubblica – Inter, con l’Italia si salva solo Frattesi. Bastoni in affanno, Barella spaesato

Queste le pagelle secondo il quotidiano Repubblica dei 4 nerazzurri impiegati da Gattuso nella gara vinta dall'Italia contro Israele
Bastoni 4 - Va sempre in affanno. Da un suo rinvio sbagliato nasce il bis di Israele, naufraga con l'autogol.

Dimarco 5 - È spesso in inferiorità numerica. Respira con la protezione di Tonali.

Barella 5,5 - Il nuovo assetto tattico non lo aiuta a trovare la posizione, anche se la rete del primo pareggio nasce da una sua intuizione.

Frattesi 6 - Un assist.

