Queste le pagelle secondo il quotidiano Repubblica dei 4 nerazzurri impiegati da Gattuso nella gara vinta dall'Italia contro Israele
Repubblica – Inter, con l’Italia si salva solo Frattesi. Bastoni in affanno, Barella spaesato
Bastoni 4 - Va sempre in affanno. Da un suo rinvio sbagliato nasce il bis di Israele, naufraga con l'autogol.
Dimarco 5 - È spesso in inferiorità numerica. Respira con la protezione di Tonali.
Barella 5,5 - Il nuovo assetto tattico non lo aiuta a trovare la posizione, anche se la rete del primo pareggio nasce da una sua intuizione.
Frattesi 6 - Un assist.
