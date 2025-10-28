Il tecnico riflette sulla fase difensiva. Le tre sconfitte in questa prima parte di stagione pesano, anche se la vetta dista solo 3 punti

Andrea Della Sala Redattore 28 ottobre 2025 (modifica il 28 ottobre 2025 | 08:32)

La sconfitta col Napoli è la terza in stagione per l'Inter, in appena 8 partite di campionato. Un passivo importante che deve far riflettere. Vero che la vetta rimane lontana solo 3 punti, ma serve un'inversione di rotta soprattutto negli scontri diretti.

"Quattro gol concessi alla Juve, altri tre al Napoli: esistono squilibri sistemici dentro all’Inter che per 38 giorni, dalla vittoria di Amsterdam al collasso del Maradona, sembrava aver risolto i problemi rilanciando la propria autorevole candidatura allo scudetto. La fase difensiva è approssimativa, confusa, e sta costando momenti amari. E’ un tema di riflessione profonda, serena quanto seria. «Non possiamo dimenticare quante cose buone avevamo fatto in un mese e mezzo solo per una sconfitta» avverte Cristian Chivu, esprimendo un concetto ragionevole e persino condivisibile", analizza La Gazzetta dello Sport.

"Ma la leggerezza comunicativa non può dissolvere i dubbi sulla stabilità della squadra, innervosita da un rigore che non c’era ma al tempo stesso incapace di contenere le folate di McTominay e Anguissa, che hanno martellato centralmente senza incontrare alcuna opposizione. Dopo otto giornate l’Inter ha perso già tre volte e ha la tredicesima difesa della Serie A con 11 reti al passivo. Non basta sottolineare il dritto della medaglia, i 19 gol che determinano il primato virtuale di migliore attacco della. Con questi numeri non si vince il campionato. Non in Italia, almeno".

"Non si vince proprio storicamente: in mezzo secolo soltanto una squadra, la Juventus di Allegri nel campionato 2015-16, ha saputo scalare la classifica fino ad afferrare lo scudetto partendo a handicap: dopo 8 giornate aveva 8 punti, cioè 7 in meno dell’Inter attuale, e aveva rimediato appunto tre sconfitte. Chivu ha una posizione migliore (la cima è a +3) però ha una difficoltà in più ereditata dalla gestione Inzaghi: gli scontri diretti stanno diventando un sortilegio. Nelle ultime 19 sfide di alta classifica l’Inter ha contabilizzato appena 24 punti, il 42% del totale. In questo inizio è addirittura scesa al 33%, 3 punti su 9", chiude Gazzetta.