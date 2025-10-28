FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, c’è un dato che preoccupa Chivu: “Tema di riflessione profonda ad Appiano”

news

Inter, c’è un dato che preoccupa Chivu: “Tema di riflessione profonda ad Appiano”

Inter, c’è un dato che preoccupa Chivu: “Tema di riflessione profonda ad Appiano” - immagine 1
Il tecnico riflette sulla fase difensiva. Le tre sconfitte in questa prima parte di stagione pesano, anche se la vetta dista solo 3 punti
Andrea Della Sala Redattore 

La sconfitta col Napoli è la terza in stagione per l'Inter, in appena 8 partite di campionato. Un passivo importante che deve far riflettere. Vero che la vetta rimane lontana solo 3 punti, ma serve un'inversione di rotta soprattutto negli scontri diretti.

"Quattro gol concessi alla Juve, altri tre al Napoli: esistono squilibri sistemici dentro all’Inter che per 38 giorni, dalla vittoria di Amsterdam al collasso del Maradona, sembrava aver risolto i problemi rilanciando la propria autorevole candidatura allo scudetto. La fase difensiva è approssimativa, confusa, e sta costando momenti amari. E’ un tema di riflessione profonda, serena quanto seria. «Non possiamo dimenticare quante cose buone avevamo fatto in un mese e mezzo solo per una sconfitta» avverte Cristian Chivu, esprimendo un concetto ragionevole e persino condivisibile", analizza La Gazzetta dello Sport.

Inter, c’è un dato che preoccupa Chivu: “Tema di riflessione profonda ad Appiano”- immagine 2
Getty Images

"Ma la leggerezza comunicativa non può dissolvere i dubbi sulla stabilità della squadra, innervosita da un rigore che non c’era ma al tempo stesso incapace di contenere le folate di McTominay e Anguissa, che hanno martellato centralmente senza incontrare alcuna opposizione. Dopo otto giornate l’Inter ha perso già tre volte e ha la tredicesima difesa della Serie A con 11 reti al passivo. Non basta sottolineare il dritto della medaglia, i 19 gol che determinano il primato virtuale di migliore attacco della. Con questi numeri non si vince il campionato. Non in Italia, almeno".

Inter Chivu
Getty Images

"Non si vince proprio storicamente: in mezzo secolo soltanto una squadra, la Juventus di Allegri nel campionato 2015-16, ha saputo scalare la classifica fino ad afferrare lo scudetto partendo a handicap: dopo 8 giornate aveva 8 punti, cioè 7 in meno dell’Inter attuale, e aveva rimediato appunto tre sconfitte. Chivu ha una posizione migliore (la cima è a +3) però ha una difficoltà in più ereditata dalla gestione Inzaghi: gli scontri diretti stanno diventando un sortilegio. Nelle ultime 19 sfide di alta classifica l’Inter ha contabilizzato appena 24 punti, il 42% del totale. In questo inizio è addirittura scesa al 33%, 3 punti su 9", chiude Gazzetta.

 

 

 

 

Leggi anche
CdS – Inter, deciso il rientro in gruppo di Thuram. E per la convocazione…
Chivu cambia l’Inter? Riflessioni ad Appiano, troppi rischi: novità già con la Fiorentina

© RIPRODUZIONE RISERVATA