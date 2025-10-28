Si avvicina il rientro in gruppo di Marcus Thuram. Ma non è ancora il momento. Sul Corriere dello Sporti si legge: "Tra giovedì e venerdì. E’ il momento in cui è previsto il ritorno in gruppo di Thuram. A distanza di un mese quindi dal risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, rimediato lo scorso 30 settembre contro lo Slavia Praga.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa CdS – Inter, deciso il rientro in gruppo di Thuram. E per la convocazione…
news
CdS – Inter, deciso il rientro in gruppo di Thuram. E per la convocazione…
L'aggiornamento sulle condizioni dell'attaccante francese dal Corriere dello Sport di oggi
Il francese ha ripreso a lavorare sul campo, ma non ci saranno accelerazioni immediate: si proseguirà con la grande cautela adottata in queste settimane. Il rientro con la Fiorentina era già stato escluso, in precedenza. A questo punto si tratta di capire se un paio di allenamenti possano essere sufficienti per convincere Chivu a convocare Thuram per la sfida con il Verona di domenica prossima. Al momento appare difficile. Più plausibile che si attenda il match di Champions con il Kairat Almaty. In modo poi da lanciarlo tra i titolari contro la Lazio, il 9 novembre".
© RIPRODUZIONE RISERVATA