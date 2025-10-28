Si avvicina il rientro in gruppo di Marcus Thuram. Ma non è ancora il momento. Sul Corriere dello Sporti si legge: "Tra giovedì e venerdì. E’ il momento in cui è previsto il ritorno in gruppo di Thuram. A distanza di un mese quindi dal risentimento muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, rimediato lo scorso 30 settembre contro lo Slavia Praga.