La delusione per la clamorosa sconfitta contro il Paris Saint-Germain è ancora viva, ma in casa Inter si prova già a voltare pagina. A cominciare dal mercato: nella giornata di ieri è arrivato a Milano l'esterno brasiliano Luis Henrique , che oggi sosterrà le visite mediche di rito per poi mettere la firma sul contratto che lo legherà ai nerazzurri. Lui e Petar Sucic sono i primi volti nuovi che si aggregheranno al gruppo fin da subito per il Mondiale per Club, come scrive La Gazzetta dello Sport:

"Su di lui l'Inter ha scommesso convinta: 23 milioni più altri 2 di bonus, che si sommano ai 14 investiti per Sucic. Il croato arrivato dalla Dinamo Zagabria, 21 anni, condivide con il 23enne ex Marsiglia un profilo "alla Oaktree": giovani, con prospettive di crescita enormi ma soprattutto pronti all'uso per un grande club. Non è un caso che Marotta e Ausilio, per chiudere i due affari in tempo per il Mondiale americano, abbiano vinto la concorrenza di squadroni come il Bayern per il brasiliano e di mezza Europa per il croato. [...] Sia lui che Luis Henrique potrebbero iniziare a scoprire Appiano lunedì prossimo, quando il gruppo si ritroverà prima della partenza per gli Usa".