"Il capitano è un pianeta a sé, fa un percorso speciale finalizzato per essere al top contro il Psg: per il resto, gli altri 10 della semifinale di ritorno contro Flick sono tutti confermati per la sfida alla Lazio. In altri momenti, questa formazione sarebbe stata scontata, ma non in questo, e non solo perché c’è l’evento della vita da preparare tra 13 giorni: Simone ha rimesso sulla giusta rotta il campionato, vincendo le ultime due dopo un paio di sconfitte sanguinose, grazie alla squadra B. Il bello dell’alternanza mentre la Champions spremeva ogni energia", scrive La Gazzetta dello Sport.