In attesa di conoscere le scelte definitive di Inzaghi per Milan-Inter, c'è già chi è certo di una maglia. Si tratta di Nicolò Barella, che scenderà in campo dal primo minuto con ogni probabilità. Il numero 23 nerazzurro sarà titolare questa sera, per poi riposare contro il Parma a causa della squalifica in campionato. Probabilmente spostato a sinistra, per far rifiatare Mkhitartyan. E raccoglierà un'eredità pesante, come spiega il Corriere dello Sport di oggi.