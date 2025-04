Inter, il desiderio di Martinez. Col Milan Josep avrà una motivazione in più

Josep Martinez questa sera tornerà titolare in porta in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Milan

Josep Martinez questa sera tornerà titolare in porta in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. Finora, il portiere spagnolo ha sempre offerto prestazioni solide quando chiamato in causa, guadagnandosi la fiducia dello staff tecnico e dei compagni. Martinez ha dimostrato affidabilità sia in Coppa che in altre occasioni, e oggi punta a mantenere la porta inviolata dopo sette partite in cui l’Inter ha sempre subito almeno un gol.