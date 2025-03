L'emergenza sugli esterni non cambierà i piani tecnici dell'Inter in Champions League. Inzaghi non cambia modulo con il Feyenoord, ma vista l'assenza di Dimarco , adatterà qualcuno dei suoi giocatori in fascia. Già nell'allenamento di ieri si è visto qualcosa.

"Dimarco starà fuori più del previsto: non solo contrattura, il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra terrà fuori il mancino fino alla sosta, con una flebile speranza di recupero per il match con l’Atalanta. Di fatto, Inzaghi domani sera avrà a disposizione un solo esterno sui cinque in organico, ovvero Dumfries. Come ovviare? In calo la possibilità che Inzaghi scelga la difesa a quattro dall’inizio, in una gara così delicata", scrive La Gazzetta dello Sport.