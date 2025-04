"Il Bayern può vincere se riesce a lucidare le sue armi d’attacco: ridotto quasi ai minimi termini dagli infortuni, rimane comunque una macchina da gol. In 43 partite sue tre fronti (Bundesliga, Champions e Coppa di Germania), la squadra di Kompany ha segnato 117 reti: 81 in campionato, 28 in Europa e 8 in coppa. In Champions, 7 reti di testa, una soluzione usata spesso anche per la quantità di cross: oltre 22 a partita. E anche se la percentuale di traversoni con successo è del 20 per cento, mentre l’Inter sale al 27,2 , a un certo punto la quantità batte la qualità, soprattutto quando le squadre sono più stanche", aggiunge Gazzetta.