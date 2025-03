Dopo un primo tempo giocato ad alti ritmi incantando San Siro, l'Inter nella ripresa rischia di vanificare gli sforzi fatti nei primi 45', solo due strepitosi interventi di Sommer evitano la beffa nel finale. "Paradossale che la sosta per le Nazionali abbia fatto bene a una squadra piena di nazionali come l’Inter. Invece è così, o almeno lo sembra guardando il primo tempo della squadra di Inzaghi contro l’Udinese, formazione così ben organizzata, fisica e serena in classifica da far penare chiunque. E infatti l’Inter dovrà penare per portare a casa il 2-1 e tre pesantissimi punti di conseguenza. Si darà alla gestione troppo presto, la squadra di Inzaghi, ma è il rischio del triplo impegno ancora in essere: da qualche parte qualcosa devi concedere", sottolinea Libero.