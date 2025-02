"I nerazzurri non hanno vinto nessuna delle ultime 8 gare in cui hanno subito il primo gol in Serie A: l’ultima rimonta completata fino in fondo risale all’8 aprile 2024 contro l’Udinese, nel momento di piena ascensione verso la stella. La grande differenza rispetto al passato, poi, sta negli scontri diretti: l’ultimo scudetto è stato costruito triturando gli avversari di pari lignaggio, mentre in questa stagione, tra le prime otto dell’attuale classifica, l’Inter ha battuto solo l’Atalanta all’alba della stagione e la Lazio in una scampagnata all’Olimpico. Il resto è un elenco di pareggi con due sconfitte urticanti, una nel derby di andata e l’altra giovedì a Firenze: 14 punti seminati per strada. Proprio mentre i bonus sono finiti, si rimette nel mirino la Viola: oggi urge davvero una svolta buona o domani saranno guai", scrive La Gazzetta dello Sport.