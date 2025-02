"Al Franchi arrivava un'Inter lanciatissima che non perdeva dal derby di andata. Noi a Sky l'abbiamo definita la serata perfetta. La squadra poteva reagire in due modi; accusare il colpo oppure regalare qualcosa di magico ad Edo. Ieri sera si sentiva qualcosa di magico nella Fiorentina, i giocatori sembravano inesauribili. Credo che per Inzaghi sia una delle sconfitte più grosse da quando è all'Inter, e questo la dice lunga. Io non credo che il problema della Fiorentina fossero gli scontenti, piuttosto credo che tutto sia dovuto da ciò che era successo. Episodi così gravi ti rimangono nella mente"