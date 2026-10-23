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Federico Dimarco non ha ancora raggiunto la sua miglior versione, per dirla alla Chivu. La cosa più importante per l'allenatore nerazzurro al momento è avere un'alternativa più che valida a sinistra in Carlos Augusto, che sarà sfruttato tanto nelle prossime partite. Lo ricorda anche il Corriere dello Sport soffermandosi proprio sui due esterni:

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"Di sicuro Carlos Augusto ci sarà in quella di Champions League in programma tra due settimane a Rotterdam, considerando la squalifica a cui andrà incontro Bastoni. Ma molto probabilmente anche prima, per dare magari modo a Federico Dimarco di recuperare in tranquillità lo smalto che in questi mesi ha un po’ perso.

L’MVP dello scorso campionato ha collezionato appena due assist, uno per competizione, non riuscendo ancora a raggiungere la miglior versione di sé. Nulla che preoccupi lo staff tecnico, che ha ovviamente enorme considerazione del ragazzo, bloccato anche da un infortunio rimediato contro il Napoli. Presto anche il numero 32 nerazzurro tornerà a sgasare a sinistra e a servire assist a raffica per accontentare i compagni. Intanto l’Inter non ha tolto la freccia a sinistra e questa per Chivu è la notizia migliore: solo con l’aiuto di tutti si può pensare di risalire ancora in Europa e consolidare la vetta in campionato".