La Gazzetta dello Sport ha analizzato le pretendenti al prossimo scudetto mettendo in cima alla lista Napoli e Inter. Con la differenza che i campioni d'Italia hanno in panchina uno specialista.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa GdS – Inter, l’arrivo di Diouf facilita il passaggio al 3-4-2-1: “Dovrà essere decisivo Chivu”
news
GdS – Inter, l’arrivo di Diouf facilita il passaggio al 3-4-2-1: “Dovrà essere decisivo Chivu”
Il centrocampista francese dà al tecnico un'alternativa che prima non aveva in mediana per il passaggio a un modulo più offensivo
"Senza la ventennale esperienza di Conte, dovrà essere decisivo anche Cristian Chivu perché l’Inter deve ringiovanire e cambiare pelle tattica. L’arrivo di Diouf facilita il passaggio a una forma più offensiva (3-4-2-1), nonostante il fallito approdo di Lookman che lascia scoperta una funzione: l’apriscatole da uno contro uno. In mezzo c’è abbondanza, Sucic chiede spazio: il giovane Chivu dovrà scegliere sempre. Nel complesso, rosa attrezzata e di alta qualità. Dovesse ripetersi il duello scudetto Napoli-Inter, nessuno spalancherebbe gli occhi", sottolinea La Gazzetta dello Sport.
© RIPRODUZIONE RISERVATA