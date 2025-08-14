FC Inter 1908
Inter, doppio allenamento anche a Ferragosto. “E arrivano buone notizie dall’infermeria”

Inter, doppio allenamento anche a Ferragosto. “E arrivano buone notizie dall’infermeria” - immagine 1
Doppio allenamento sia oggi sia domani per l'Inter. E Chivu potrà contare sul gruppo praticamente al completo
Dopo la vittoria ai rigori contro il Monza nella penultima amichevole stagionale, ieri Chivu ha diretto l'allenamento a ranghi quasi completi.

"Ieri Cristian Chivu ha allenato tutti i reduci dall'amichevole di Monza ma anche quelli che non hanno giocato contro la squadra di Paolo Bianco", scrive infatti La Gazzetta dello Sport.

Inter, doppio allenamento anche a Ferragosto. “E arrivano buone notizie dall’infermeria”- immagine 2
"Le buone notizie sono tutte sul fronte dell'infermeria perché Davide Frattesi, reduce da operazione per un'ernia bilaterale, è l'unico giocatore nerazzurro a lavorare ancora a parte. In gruppo, infatti, anche chi non è partito per la Brianza perché leggermente affaticato dai carichi, ovvero Bisseck, Zielinski, Zalewski, Dumfries e Calhanoglu, oltre a Palacios (in uscita)".

Inter, doppio allenamento anche a Ferragosto. “E arrivano buone notizie dall’infermeria”- immagine 3
Oggi e domani, poi, è previsto un doppio allenamento in vista della sfida contro l'Olympiacos in programma sabato sera, ultimo test match prima dell'esordio in campionato contro il Torino lunedì 25 agosto.

