Dopo la vittoria ai rigori contro il Monza nella penultima amichevole stagionale, ieri Chivu ha diretto l'allenamento a ranghi quasi completi.
news
Inter, doppio allenamento anche a Ferragosto. “E arrivano buone notizie dall’infermeria”
"Ieri Cristian Chivu ha allenato tutti i reduci dall'amichevole di Monza ma anche quelli che non hanno giocato contro la squadra di Paolo Bianco", scrive infatti La Gazzetta dello Sport.
"Le buone notizie sono tutte sul fronte dell'infermeria perché Davide Frattesi, reduce da operazione per un'ernia bilaterale, è l'unico giocatore nerazzurro a lavorare ancora a parte. In gruppo, infatti, anche chi non è partito per la Brianza perché leggermente affaticato dai carichi, ovvero Bisseck, Zielinski, Zalewski, Dumfries e Calhanoglu, oltre a Palacios (in uscita)".
Oggi e domani, poi, è previsto un doppio allenamento in vista della sfida contro l'Olympiacos in programma sabato sera, ultimo test match prima dell'esordio in campionato contro il Torino lunedì 25 agosto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA