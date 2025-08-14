Doppio allenamento sia oggi sia domani per l'Inter. E Chivu potrà contare sul gruppo praticamente al completo

"Ieri Cristian Chivu ha allenato tutti i reduci dall'amichevole di Monza ma anche quelli che non hanno giocato contro la squadra di Paolo Bianco", scrive infatti La Gazzetta dello Sport.

"Le buone notizie sono tutte sul fronte dell'infermeria perché Davide Frattesi, reduce da operazione per un'ernia bilaterale, è l'unico giocatore nerazzurro a lavorare ancora a parte. In gruppo, infatti, anche chi non è partito per la Brianza perché leggermente affaticato dai carichi, ovvero Bisseck, Zielinski, Zalewski, Dumfries e Calhanoglu, oltre a Palacios (in uscita)".