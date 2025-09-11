FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news rassegna stampa Inter, doppio ballottaggio per Chivu: Akanji o Bisseck? E in mezzo al campo c’è un favorito

news

Inter, doppio ballottaggio per Chivu: Akanji o Bisseck? E in mezzo al campo c’è un favorito

Inter, doppio ballottaggio per Chivu: Akanji o Bisseck? E in mezzo al campo c’è un favorito - immagine 1
Il tecnico dell'Inter aspetta il ritorno di Lautaro Martinez per avere la rosa al completo e poter effettuare le scelte in vista della gara con la Juve
Andrea Della Sala Redattore 

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu aspetta il ritorno di Lautaro Martinez per avere la rosa al completo e poter effettuare le scelte in vista della gara con la Juve

"Il grande rientro, iniziato martedì, si concluderà oggi: con l’arrivo di Lautaro Martinez ad Appiano, Cristian Chivu lavorerà con tutta l’Inter al completo. Un paio di giorni a disposizione per preparare la super sfida dello Stadium con la Juve non sono molti, ma il tecnico romeno ha le idee piuttosto chiare in vista di sabato. Il modulo, prima di tutto, sarà ancora il 3-5-2 utilizzato nelle prime due giornate di campionato. I nodi da sciogliere sono due: in difesa, Chivu dovrà decidere se schierare subito Manuel Akanji, che ieri ha lavorato per la prima volta con i nuovi compagni. In nazionale, lo svizzero ha dimostrato di essere atleticamente pronto (ottime prove contro Kosovo e Slovenia, impreziosite dalla rete nella prima partita): si tratterà di scegliere tra lui e Bisseck, in affanno con l’Udinese ma logicamente già inserito nei meccanismi del trio nerazzurro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE

Inter, doppio ballottaggio per Chivu: Akanji o Bisseck? E in mezzo al campo c’è un favorito- immagine 2
Getty Images

"A centrocampo l’altro dubbio: se Barella e Calhanoglu sono i punti fermi dai quali ripartire, Sucic e Mkhitaryan si giocheranno il posto da mezzala sinistra. Posizione nella quale il croato ha deluso nel ko con l’Udinese, dopo aver brillato sulla destra al debutto col Toro. Chivu potrebbe preferirgli Mkhitaryan, rimasto ad Appiano durante la sosta. Di sicuro, le rotazioni terranno conto anche del calendario: mercoledì 17 si va in Olanda per il debutto in Champions con l’Ajax, il 21 a San Siro arriverà il Sassuolo", aggiunge il quotidiano.

Leggi anche
Libero durissimo su Adani: “Ha dato il peggio di sé! Paghiamo il canone Rai per…”
Juve-Inter, tutto fa pensare che Lautaro ci sarà. C’è un motivo per cui Chivu lo vuole in...

© RIPRODUZIONE RISERVATA