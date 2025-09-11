"Il grande rientro, iniziato martedì, si concluderà oggi: con l’arrivo di Lautaro Martinez ad Appiano, Cristian Chivu lavorerà con tutta l’Inter al completo. Un paio di giorni a disposizione per preparare la super sfida dello Stadium con la Juve non sono molti, ma il tecnico romeno ha le idee piuttosto chiare in vista di sabato. Il modulo, prima di tutto, sarà ancora il 3-5-2 utilizzato nelle prime due giornate di campionato. I nodi da sciogliere sono due: in difesa, Chivu dovrà decidere se schierare subito Manuel Akanji, che ieri ha lavorato per la prima volta con i nuovi compagni. In nazionale, lo svizzero ha dimostrato di essere atleticamente pronto (ottime prove contro Kosovo e Slovenia, impreziosite dalla rete nella prima partita): si tratterà di scegliere tra lui e Bisseck, in affanno con l’Udinese ma logicamente già inserito nei meccanismi del trio nerazzurro", sottolinea La Gazzetta dello Sport.