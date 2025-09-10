Juve-Inter, tutto fa pensare che Lautaro ci sarà. C’è un motivo per cui Chivu lo vuole in campo

"La madre di tutte le partite, da raggiungere di rincorsa. Dopo gli impegni con l'Argentina - reduce dalla sfida all'Ecuador disputata nella notte - Lautaro Martinez sarà l'ultimo giocatore dell'Inter a raggiungere l'Italia. A meno di ritardi, lo farà domani pomeriggio, a circa 48 ore dal fischio d'inizio del derby d'Italia di sabato. In questi casi, di solito, il Toro ha sempre stretto i denti e dato il suo contributo: varie considerazioni suggeriscono che possa fare così anche questa volta", segnala Tuttosport.

"Alla fine, la sconfitta di Monaco non ha portato a clamorosi ribaltoni di mercato, ma non tutti i fantasmi sono stati scacciati e il ko di Udine è solo l'ultima conferma che di cose da sistemare ve ne siano ancora diverse. Al netto dei gol, la sola presenza in campo del Toro, seppur di rincorsa e magari non al top, fornirebbe una risposta in tal senso. Una di quelle rispetto alle quali 1l 10 interista non si è mai tirato indietro, specie dopo lo scatto mentale registrato dopo il trionfo iridato con la sua Argentina. La grinta non gli è mai mancata, quel soprannome bellicoso è lì a ricordarlo, ma la veste del trascinatore è quella che sempre più ha saputo vestire di recente, nei momenti belli e in quelli meno felici", aggiunge il quotidiano.