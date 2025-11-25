Nonostante il cambio di allenatore e la nuova stagione, l'Inter ha conservato dalla passata gestione i blackout negli scontri diretti:
Inter, c’è un doppio complesso da superare: “Dalla società arrivano messaggi rassicuranti”
"Proprio come lo scorso anno, l’Inter si affloscia quando occorre alzare il livello. In questo campionato ha perso tre scontri diretti (Juventus, Napoli, Milan) su quattro, battendo la Roma con un bel condimento di fortuna riconosciuta dallo stesso Chivu. Con Inzaghi chiuse con 7 punti su 24 disponibili contro le grandi. Male atavico. Come il derby, che alimenta un complesso inconfessabile: la sesta partita consecutiva senza vittorie è una diretta conseguenza del ricordo delle altre cinque. Gli errori di Sommer, penalizzante già a Torino prima che essere alleato generoso di Pulisic, costano punti e ridimensionano l’autostima. Ma sarebbe sbagliato focalizzarsi sul singolo per individuare le magagne", analizza La Gazzetta dello Sport.
"C’è (ancora) uno squilibrio di sistema tra la squadra aggressiva e verticale che vorrebbe l’allenatore e le inclinazioni naturali di un gruppo che riesce a esprimere il proprio potenziale solo al cospetto di avversari dominabili, almeno in Italia. Dalla società arrivano messaggi rassicuranti. Ma ora il test del Metropolitano è importante: l’Atletico è il primo grande rivale che l’Inter incrocia in Champions dopo le quattro vittorie quasi scontate che ha infilato. Riuscirà Chivu a iscrivere a bilancio un buon risultato in una partita d’élite? Competere con le big è una conditio sine qua non della stagione dell’Inter e, per sineddoche, del nuovo progetto tecnico", aggiunge Gazzetta.
