"Proprio come lo scorso anno, l’Inter si affloscia quando occorre alzare il livello . In questo campionato ha perso tre scontri diretti (Juventus, Napoli, Milan) su quattro, battendo la Roma con un bel condimento di fortuna riconosciuta dallo stesso Chivu. Con Inzaghi chiuse con 7 punti su 24 disponibili contro le grandi. Male atavico. Come il derby, che alimenta un complesso inconfessabile : la sesta partita consecutiva senza vittorie è una diretta conseguenza del ricordo delle altre cinque. Gli errori di Sommer, penalizzante già a Torino prima che essere alleato generoso di Pulisic, costano punti e ridimensionano l’autostima. Ma sarebbe sbagliato focalizzarsi sul singolo per individuare le magagne", analizza La Gazzetta dello Sport.

"C’è (ancora) uno squilibrio di sistema tra la squadra aggressiva e verticale che vorrebbe l’allenatore e le inclinazioni naturali di un gruppo che riesce a esprimere il proprio potenziale solo al cospetto di avversari dominabili, almeno in Italia. Dalla società arrivano messaggi rassicuranti. Ma ora il test del Metropolitano è importante: l’Atletico è il primo grande rivale che l’Inter incrocia in Champions dopo le quattro vittorie quasi scontate che ha infilato. Riuscirà Chivu a iscrivere a bilancio un buon risultato in una partita d’élite? Competere con le big è una conditio sine qua non della stagione dell’Inter e, per sineddoche, del nuovo progetto tecnico", aggiunge Gazzetta.