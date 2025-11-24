"Un po’ per merito e un po’ - diciamolo - anche per fortuna, il Milan vince un altro derby: negli ultimi sei non ha mai perso e se ne è aggiudicati quattro, sono cambiati gli allenatori ma non il risultato. Allegri ha vinto il derby giocandolo nell’unico modo in cui poteva: resistenza, resilienza, pazienza. E contropiede (che non è una brutta parola, anzi). L’Inter ha creato di più, ha colpito due pali, ma ha sprecato e si è fatta infilare dalla velocità dei rossoneri senza centravanti. Il Milan è stato insomma abile a nascondere le proprie lacune e a sfruttare le caratteristiche e le qualità dei campioni che possiede. Incluso il portiere, anzi forse proprio a cominciare da Maignan che ha preso tutto: tiri da vicino, conclusioni da lontano, colpi di testa, perfino il rigore di Calhanoglu. Pensiamo di essere abbastanza realisti se diciamo che, a portieri invertiti, sarebbe stato opposto anche il risultato. Tant’è: non è per fortuna che il Milan ha Maignan, non è per sfortuna che gli anni stanno togliendo qualcosa a Sommer. Sono semplicemente visioni e scelte, azzeccate o meno".