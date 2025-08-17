"Dopo il successo di ieri sera a Bari contro l’Olympiacos, il ciclo delle amichevoli precampionato dell’Inter si è concluso e Chivu ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Appiano quindi si svuoterà oggi e domani, per poi ripopolarsi da martedì in poi, quando i nerazzurri metteranno nel mirino il debutto in campionato, fissato per lunedì 25 alle 20.45 a San Siro contro il Torino di Baroni. La preparazione alla prima partita ufficiale di questo 2025-26 entrerà così nel vivo e l’obiettivo è di essere al top nel giro di una settimana", scrive La Gazzetta dello Sport.