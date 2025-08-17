Dopo la vittoria di ieri sera contro l'Olympiacos, l'Inter si ferma per due giorni. Poi Chivu entrerà nel vivo della sfida col Torino, prima di campionato lunedì 25 agosto.
Inter, due giorni di riposo poi Torino nel mirino. Frattesi accelera, obiettivo convocazione
"Dopo il successo di ieri sera a Bari contro l’Olympiacos, il ciclo delle amichevoli precampionato dell’Inter si è concluso e Chivu ha concesso due giorni di riposo alla squadra. Appiano quindi si svuoterà oggi e domani, per poi ripopolarsi da martedì in poi, quando i nerazzurri metteranno nel mirino il debutto in campionato, fissato per lunedì 25 alle 20.45 a San Siro contro il Torino di Baroni. La preparazione alla prima partita ufficiale di questo 2025-26 entrerà così nel vivo e l’obiettivo è di essere al top nel giro di una settimana", scrive La Gazzetta dello Sport.
"Chivu lavorerà con il gruppo al completo (ieri Dimarco è uscito per una contusione alla coscia destra). Da monitorare la situazione di Davide Frattesi, l’unico che non si allena in gruppo per motivi fisici: il centrocampista azzurro prosegue con gli allenamenti personalizzati dopo l’intervento a un’ernia bilaterale che ha inevitabilmente rallentato il suo avvio di stagione. L’obiettivo di Frattesi, in ogni caso, resta una convocazione per la prima di campionato contro i granata: l’azzurro in questi giorni ha aumentato i ritmi di corsa e proverà a tornare disponibile in tempo per l’esordio", aggiunge il quotidiano.
