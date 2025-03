Inter in emergenza sulle corsie laterali. Si è visto nel secondo tempo di Napoli, fuori Dimarco per infortunio squadra in confusione. Tecnico anche. Inzaghi non aveva deciso se passare a 4, se spostare Dumfries a sinistra con Pavard a destra. Ci ha messo un po' per prendere la decisione finale. Ora ha ancora un paio di giorni, ma le opzioni rimangono due.

"Perfino la più rigida delle certezze di Simone traballa alle porte di questa primavera di fatiche. Il 3-5-2 era una legge incisa nella pietra in anni e anni di studio tra Roma e Milano, ma per la prima volta Inzaghi pensa seriamente di cambiare vestito per una festa europea. Il passaggio alla difesa a 4 non è più solo una mossa estrema per portare a riva le partite nell’ultimo tratto, ma diventa una storica tentazione dall’inizio mercoledì contro il Feyenoord. Oggi Federico Dimarco farà esami medici al flessore della coscia destra che lo ha costretto a lasciare lo stadio dedicato a Diego dopo una punizione maradoniana. Le speranze di averlo in Olanda sono molto poche. Ed è proprio questa assenza a spingere, magari pure a costringere, Simone Inzaghi", scrive La Gazzetta dello Sport