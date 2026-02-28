Sarà un'Inter diversa stasera rispetto a quella vista in Champions League. Ma anche rispetto a quella di Lecce, come conferma Il Giornale in edicola stamattina. Le novità di formazione dipenderanno da più fattori, nella speranza che cambi anche l'atteggiamento e soprattutto il risultato. Si legge sul quotidiano:
"A differenza di quanto accaduto una settimana fa a Lecce, stavolta Chivu qualche cambio lo farà, non solo perché Bastoni è squalificato (Carlos Augusto al suo posto), ma perché prima del derby ci sarà martedì la semifinale di andata in casa del Como, diventata a suo modo più importante dopo l'uscita dall'Europa.
Perché la Coppa Italia sommata allo scudetto sarebbe bottino e non solo apparenza e Chivu sa bene che stavolta contro Fabregas potrebbe non essere semplice com'è stato tre mesi fa in campionato. Con Dumfries, stavolta in panchina ci sarà anche Calhaoglu. entrambi a caccia di minuti che possano fare lievitare la condizione. A destra potrebbe trovare spazio Darmian, a sinistra stavolta sicuro Dimarco".
